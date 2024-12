Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Wertheim: Günstige Koffer mit teurem Nachspiel, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2024

Wertheim (ots)

Wertheim: Günstige Koffer mit teurem Nachspiel

Nach einer neunmonatigen Ermittlungszeit konnte das Polizeirevier Wertheim nun einen außerordentlichen Erfolg vermelden. Bereits am 1. März 2024 konnte das Polizeirevier Wertheim einen 23-Jährigen an seiner damaligen Arbeitsstelle festnehmen. Der Mitarbeiter eines Einkaufsstores im Wertheim Village hatte zuvor mehrere Waren aus dem Store entwendet und anschließend weiterverkauft. Die Storemanagerin stellte vor der Festnahme beim Durchschauen der Überwachungskameras des Vortags fest, dass zehn bis 14 Koffer durch den Mitarbeiter verkauft wurden, ohne hierbei durch das Kassensystem erfasst zu werden. Durch die anschließenden Ermittlungen des Polizeirviers Wertheim konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der junge Mann im Zeitraum von März 2023 bis März dieses Jahres rund 250 Koffer aus dem Laden seines Arbeitgebers stahl und vor Ort illegal weiterverkaufte. Durch den Verkauf erzielte er schätzungsweise Einnahmen im niedrigen fünfstelligen Bereich und verursachte so einen wirtschaftlichen Gesamtschaden von über 40.000 Euro. Der Beschuldigte gab den Käufern einen Rabatt von 40 %, im Gegenzug mussten diese bei ihm bar bezahlen und erhielten keinen Kaufbeleg. Der 23-Jährige schaffte zudem Voraussetzungen, dass die potentiellen Kunden sich im Falle einer Reklamation nicht an den Firmensupport des Herstellers wenden mussten. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten so 158 potentielle Käufer ermittelt werden. Diese wurden nun aufgrund der Tatsache, dass sie - unter Berücksichtigung der Gesamtumstände - hätten erkennen müssen, dass es sich bei den verkauften Koffern, die deutlich unter dem marktüblichen Preis lagen, um zuvor rechtswidrig erlangtes Gut handelt, wegen Hehlerei angezeigt.

