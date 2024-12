Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mehrere Unfälle mit Verletzten, Drogenfahrten und ein Einbruch sowie ein Brand

Heilbronn (ots)

Werbach: Verletzter nach Verkehrsunfall unter Cannabiseinfluss Bei einem Unfall in Werbach wurde am Mittwoch eine Person schwer verletzt. Gegen 11.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 506 von Gamburg in Richtung Bronnberg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall zog sich ein Mitfahrer des jungen Mannes schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben vermutlich dank dem Auslösen der Airbags unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest schlug positiv auf THC an, weshalb es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus ging. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen? Am Donnerstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw in Tauberbischofsheim und entfernte sich anschießend unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 16 Uhr stellte die Besitzerin eines Honda diesen auf einem Parkplatz in der Pestalozziallee ab. In diesem Zeitraum streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Honda hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der unbekannte Verursacher flüchtete nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, diese dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen In Bad Mergentheim wurden am Donnerstag mehrere Personen bei einem Unfall verletzt. Ein 25-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit seinem BMW, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, einem vor ihm auf der Tauberbrücke in Richtung Edelfingen haltenden Peugeot auf. Kurz darauf kollidierte eine 34-jährige Suzukifahrerin mit den zuvor verunfallten Pkws, indem sie ebenfalls auffuhr. Durch den Unfall wurden alle Beteiligten leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Wachbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

In der Schützensteige in Wachbach wurde zwischen Mittwochmorgen 9.30 Uhr und Donnerstagmorgen 7.30 Uhr eingebrochen. Unbekannte versuchten sich zunächst im Erdgeschoss des Gebäudes gewaltsam Zugang zu verschaffen. Da dies scheiterte, machten sich der oder die Täter im Kellergeschoss an einem Fenster zu schaffen und gelangten so ins Innere. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich, entwendet wurde allerdings nichts. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Vergessenes Essen auf dem Herd löste am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz in Bad Mergentheim aus. Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr, aufgrund von einem ausgelösten Rauchwarnmelder und Brandgeruch in einem Gebäude in der Nonnengasse alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass in einer Wohnung das Abendessen der Bewohner angebrannt war. Vorsorglich wurde das Gebäude geräumt, konnte aber nach ausgiebigem Lüften von allen Bewohnern wieder betreten werden. Verletzt wurde niemand.

Wertheim: Unfallflucht mit Leichtverletztem - Wer hat etwas gesehen? Am Freitag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Gegen 06.45 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Wagen auf der Spessartbrücke in Richtung Eichel unterwegs. Als der Geschädigte in die darauffolgende Kreuzung einfuhr, rammte ihn ein von hinten kommender, sich auf der Linksabbiegerspur befindlicher schwarzer Audi. Der Aufprall geschah seitlich. Der Audi-Fahrer flüchtete anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Odenwaldbrücke. Bei dem Unfall wurde der 28-Jährige leichtverletzt. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 918890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell