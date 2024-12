Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand in Keller

Heilbronn (ots)

Pfedelbach-Ohnholz: Kellerbrand - Keine Verletzten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Donnerstagmittag in Ohnholz zu einem Kellerbrand. Gegen 12 Uhr meldete die Besitzerin des Hauses in der Weilerstraße den Schwelbrand in ihrem Keller. Die Feuerwehren aus Pfedelbach und Untereinbach konnten die Flammen schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell