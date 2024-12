Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mit Baum kollidiert - Pkw in Brand geraten

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag bei Gundelsheim. Gegen 15.15 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße 2159 von Obergriesheim in Richtung Gundelsheim unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Bäumen kollidierte. Nach dem Zusammenstoß fing der Pkw Feuer. Der Fahrer und seine ebenfalls 21 Jahre alte Beifahrerin konnten sich selbständig aus dem Audi befreien und wurden nach bisherigem Kenntnisstand lediglich leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten muss die K2159 für derzeit unbekannte Zeit voll gesperrt werden.

