Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unter Rauschmitteln am Steuer und mehrere Trunkenheitsfahrten

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr unterwegs

In Wertheim wurde am Dienstagabend ein Lkw-Fahrer dabei erwischt, wie er sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss steuerte. Der 56-Jährige Fahrer war gegen 19 Uhr auf einem Autohof im Blättleinsäcker unterwegs. Durch die Polizeibeamten konnten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle Verdachtsanzeichen einer aktuellen Rauschmittelbeeinflussung festgestellt werden. Zur Verdachtserhärtung wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin, weshalb es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus ging. Nun droht dem Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der bundesweite Tatbestandskatalog sieht bei einem Erstverstoß hierfür ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot vor.

Lauda-Königshofen: Mit etwa einem Promille am Steuer In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte die Polizei in Lauda-Königshofen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Der BMW-Fahrer befuhr gegen 1.10 Uhr die Hauptstraße Königshofen. Bei dem Fahrer konnte bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Nun droht dem 31-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der bundesweite Tatbestandskatalog sieht hierfür, bei einem Erstverstoß, ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot vor.

Königheim: Gefahren oder im Auto getrunken? Am Mittwochabend wurde durch Zeugen eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Gegen 23 Uhr konnte beobachtet werden, wie der Fahrer eines Citroen in Osterburken in Schlangenlinien auf der Adelsheimer Straße fuhr. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Diese traf den 61-Jährigen daraufhin in Königheim in seinem Fahrzeug an. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Aufgrund dessen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über einem Promille ergab. Der alkoholisierte Mann gab an, erst nach dem Ende seiner Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, weshalb im Krankenhaus zwei Blutentnahmen durchgeführt wurden. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell