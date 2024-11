Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 15.11. - 17.11.2024

Neuwied (ots)

Neuwied ST Irlich - Mann schläft in fremdem Auto

Am Freitagmorgen wurde der PI Neuwied gegen 06.40 Uhr eine männliche Person gemeldet, die in einem fremden Auto auf dem Fahrersitz sitze und schlafe. Der Mann lasse sich nicht aufwecken. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Mann auch so vorgefunden. Er konnte erst nach deutlicher Ansprache aufgeweckt werden. Im Zuge der Personalienfeststellung sollte der Mann durchsucht werden. Dagegen wehrte er sich nach Kräften, sodass die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden mussten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei dem 24 Jahre alten Mann ein Einhandmesser, eine größere Menge Marihuana und eine kleine Menge Amfetamin aufgefunden. Außerdem wurde im Zuge der Ermittlungen bekannt, dass der Beschuldigte im Laufe der Nacht unberechtigt ein Grundstück betreten und das Gartenhaus eines weiteren Geschädigten durchsucht hat. Bei der Widerstandshandlung wurde eine Beamtin leicht verletzt.

Neuwied - Fahrradfahrer stürzt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, den 15.11.2024, wird der PI Neuwied gegen 10.10 Uhr ein gestürzter Fahrradfahrer im Rheintalweg in Neuwied gemeldet. Der Fahrradfahrer sei nicht ansprechbar. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der amtsbekannte 51jährige Neuwieder offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend Fahrrad fuhr und dabei stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

Neuwied - Verkehrskontrollen im Hinblick auf die Sicherung mitfahrender Kinder

Am Freitagmorgen, 15.11.2024, führten Beamte der PI Neuwied an der Sonnenlandschule in Neuwied eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde der Blick auf die Sicherung der zur Schule gefahrenen Kinder gerichtet. Bei allen kontrollierten Fahrzeugen wurden dahingehend Mängel festgestellt, bei der Hälfte der Fahrzeuge waren die Kinder gar nicht gesichert. Die jeweiligen Fahrzeugführer erwarten nun Bußgelder.

Neuwied ST Block - Fahrzeugführer unter dem Amfetamineinfluss festgestellt

Am Samstag, den 16.11.2024, kontrollierten Beamte der PI Neuwied gegen 09.50 Uhr einen Pkw auf der Engerser Landstraße in Neuwied ST Block. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer, ein 50jähriger Mann aus Neuwied, unter dem Einfluss von Amfetamin stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuwied ST Irlich - Diebstahl eines Kupferkessels - Geschädigter nimmt der Polizei Arbeit ab

Am Samstag, den 16.11.2024, wurde der PI Neuwied gegen 13.00 Uhr ein Diebstahl eines 70kg schweren Kupferkessels in Neuwied ST Irlich gemeldet. Die Täter betraten demnach das Grundstück des Geschädigten und luden den als Blumentopf genutzten Kessel in ihren Transporter. Der Geschädigte konnte noch das Kennzeichen des Transporters ablesen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Transporter zunächst nicht mehr angetroffen werden. Wenig später meldete der Geschädigte sich erneut bei der Polizei und teilte mit, dass er den Transporter zufällig beim Tanken gesehen habe. Die herangeführten Streifen konnten das Fahrzeug schließlich an der Tankstelle in Leutesdorf antreffen. In dem Transporter wurde neben dem Kupferkessel eine erhebliche Menge Metallschrott unbekannter Herkunft aufgefunden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den Geschädigten eindeutig wiedererkannt. Sie wurden bei der PI Neuwied erkennungsdienstlich behandelt. Das Fahrzeug und der mitgeführte Metallschrott wurden mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Die beiden Beschuldigten wurden im Anschluss auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Neuwied ST Niederbieber - Bei Haftbefehlvollstreckung beleidigt

Am Samstag, 16.11.2024, vollstreckten Beamte der PI Neuwied zum wiederholten Mal einen Haftbefehl bei einem 43jährigen Mann aus Niederbieber. Nach Eröffnung des Haftbefehls zeigte der Mann sich von seiner besten Seite und warf den Beamten das Geld vor die Füße. Dabei beleidigte der Mann die Beamten wiederholt und zog die Maßnahme ins Lächerliche. Das Verhalten bekamen die beiden minderjährigen Kinder des Mannes hautnah mit. Gegen den Herrn wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet, sodass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein weiterer Haftbefehl folgen wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell