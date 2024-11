Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Andernacher Straße gesucht

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 15.11.2024 kam es gegen 09:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Andernacher Straße in Neuwied in Fahrtrichtung Rasselsteiner Straße. Bei dem Verkehrsunfallverursacher handelt es sich evtl. um einen silbernen Kombi. Dieser befuhr, nach Angaben der Unfallbeteiligten, mit hoher Geschwindigkeit die linke Fahrspur der Andernacher Straße. Beim Vorbeifahren an dem Fahrzeug der Unfallbeteiligten, touchierte er dessen linken Außenspiegel und setzte die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort.

Gibt es Zeugen der Verkehrsunfallflucht?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuwied. Email: pineuwied.wache@polizei.rlp.de; Tel.: 02631-878-0 oder -138.

