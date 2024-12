Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fahren unter Drogeneinfluss, Einbruch & Unfall

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Mit Drogen und Alkohol am Steuer

Mit Alkohol und Drogen im Körper wurde am Mittwochnachmittag ein 30-jähriger Autofahrer in Pfedelbach kontrolliert. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem VW in der Straße "Im Löwengarten" unterwegs, als er von der Polizei angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei verdichteten sich die Anzeichen, dass der 30-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte, weshalb er einem Drogentest unterzogen wurde. Dieser zeigte an, dass der Mann zuvor THC konsumiert hatte. Da er außerdem nach Alkohol roch, wurde er zudem gebeten einmal zu "pusten". Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und nun mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Öhringen: Wärmepumpen aus Baustelle gestohlen

Am Sonntag oder Montag stahlen Unbekannte drei Wärmepumpen aus einer Baustelle in der Öhringer Ceres Straße. Der oder die Einbrecher verschafften sich Zugang zu dem Rohbau und montierten die bereits fest verbauten Geräte ab, bevor sie schließlich mit den Pumpen und einem Anschlussteil das Weite suchten. Zeugen, die am Sonntag oder Montag verdächtige Personen rund um den Rohbau in der Ceres Straße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Auto kollidiert mit vier geparkten Fahrzeugen

Nach einem Unfall am Mittwochabend in Künzelsau musste eine 31-Jährige ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Die Frau bog gegen 23 Uhr in ihrem Citroen von der Taläckerstraße in die Spitzwegstraße ab. Hierbei verlor die Frau die Kontrolle über den Wagen und streifte zunächst einen weiteren, geparkten Citroen. Im Anschluss streifte die Frau mit ihrem Auto einen Laternenmast, bevor der Wagen mit einem geparkten Mercedes kollidierte, einen Pfosten streifte und schließlich frontal gegen einen abgestellten Mitsubishi prallte, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten Mazda geschoben wurden. Die 31-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Da der Verdacht bestand, dass die Frau alkoholisiert war, musste sie im Krankenhaus nicht nur ihre Verletzungen behandeln lassen, sondern auch eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell