POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht und zwei Wohnungseinbrüchen sowie zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen? Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit einem Fahrzeug, vermutlich beim Einfahren auf einen Parkplatz in der Tauberstraße in Lauda-Königshofen, auf Höhe der Hausnummer 8, einen Poller. Der metallische Poller mit roten und orangefarbenen Streifen befand sich auf einer gepflasterten Insel an der Einfahrt des Parkplatzes. Durch den Unfall wurde dieser aus dem Boden gerissen und es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Einbruch gesucht In der Schloßgartenstraße in Bad Mergentheim verschafften sich am Dienstag, im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Unbekannte über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Bei dem Einbruch wurde die gesamte Wohnung durchsucht und Schmuck im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Markelsheim: Wer brach in die Wohnung ein? Am Dienstag drangen Einbrecher in der Erich-Riehle-Straße in Markelsheim in eine Wohnung ein. Der oder die Unbekannten verschaffte sich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr durch ein Fenster gewaltsam Zugang zur Wohnung und durchsuchten diese vollständig. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Grünsfeld: Fahrt unter Alkoholeinfluss

In Grünsfeld wurde am Dienstag ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner sehr langsamen Fahrweise einer Kontrolle unterzogen. Der 38-Jähriger fuhr mit seinem VW Kombi gegen 17.45 Uhr auf der Landestraße 512 in Richtung Grünsfeld. Hier konnte durch die Polizeibeamten eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 0,8 Promille. Nun droht dem 38-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Bundesweite Tatbestandskatalog sieht hierfür bei einen Erstverstoß ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot vor.

Wertheim: Fahrt unter Kokain- und Cannabiseinfluss

Trotz des Konsums von Betäubungsmitteln, setzte sich am Montagnachmittag in Wertheim ein 38-Jähriger ans Steuer eines Autos. Im Blättleinsäcker wurde der KIA-Fahrer gegen 17 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten Verdachtsanzeichen einer aktuellen Rauschmittelbeeinflussung festgestellt werden. Aufgrund des positiven Ergebnisses auf Kokain und THC bei einem durchgeführten Urintest, wurde bei dem 38-Jährigen eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Nun droht ihm eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Bundesweite Tatbestandskatalog sieht hierfür bei einem Erstverstoß ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot vor.

