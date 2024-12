Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall mit Schwertransport, Einbrüche, Zeugen nach Diebstählen gesucht

Heilbronn (ots)

A6/Erlenbach: Schwertransport übersehen - Ein Verletzter und hoher Sachschaden Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von fast 100.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 am frühen Mittwochmorgen bei Erlenbach. Gegen 0.15 Uhr übersah ein 53-jähriger Sattelzug-Lenker vermutlich einen auf dem Standstreifen stehenden Schwertransport und dessen beide Begleitfahrzeuge, weshalb er mit seinem Fahrzeug auf das erste Begleitfahrzeug auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf das davorstehende, zweite Begleitfahrzeug und den wiederum davorstehenden Schwertransport aufgeschoben. Bei dem Unfall zog sich der 63-jährige Fahrer des ersten Begleitfahrzeugs leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht notwendig. Sein Fahrzeug sowie der Sattelzug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lauffen am Neckar: Cabrio-Dach aufgeschnitten - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person schnitt am Dienstagabend das Verdeck eines Cabrios in Lauffen am Neckar auf. Der 23-jährige Besitzer eines roten Mazda MX5 hatte diesen gegen 22 Uhr in der Heimstraße am Straßenrand abgestellt. Als er kurz vor 23 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Kunststoffheckscheibe des Verdecks aufgeschnitten und ein Fotorucksack aus dem Innenraum entwendet worden war. In dem Rucksack befand sich eine Kamera und vier Objektive der Marke "Sony" im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Schwaigern-Stetten: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich zu Wochenbeginn unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Stetten. Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag gelangten der oder die Täter auf noch unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes in der Oststraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen zu wenden.

Neudenau-Siglingen: Weidezaungerät gestohlen - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte entwendeten Anfang des Monats in Siglingen das Weidezaungerät einer Pferdekoppel in Siglingen und beschädigten den Zaun. Am 1. Dezember war der Weidezaun in der Kreßbach Straße noch intakt. Nur einen Tag später brachen 17 Pferde aus der Koppel aus, was einen größeren Polizeieinsatz nach sich zog (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5922286). Bei der anschließenden Kontrolle der Weide und der Suche nach der Ausbruchstelle stellte der 42-jährige Pferdebesitzer nicht nur ein Stück niedergerissenen Weidezaun fest, sondern auch, dass ein Weidezaungerät inklusive Zaunanschlusskabel entwendet wurde. Außerdem hatte eine unbekannte Person ein Weidezaunband durchgeschnitten. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die im Bereich der Koppel verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Weidezaungeräts machen können. Hinweise nimmt der Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegen.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbrüche in Wochenendhäuser - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kochendorf mehrere Wochenendhäuser aufgebrochen wurden. Der oder die Täter machten sich an insgesamt sieben Häusern in der Oststraße, im Gewann "äußerer Altenberg" zu schaffen und entwendeten zahlreiche Maschinen, Stromgeneratoren und Werkzeuge. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall.

Flein: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen Nachdem Unbekannte in der letzten Woche versuchten in ein Wohnhaus in Flein einzubrechen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen dem 4. Dezember und dem 10. Dezember machten sich der oder die Täter an der Terrassentüre und einem Fenster des Gebäudes in der Römerstraße zu schaffen, scheiterten aber bei dem Versuch ins Innere zu gelangen. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell