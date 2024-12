Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen und Brand gesucht, Sattelzug umgekippt, Unfälle mit Verletzten, Pferde ausgebüchst

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach-Donnbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Montag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Donnbronn. Zwischen 8 Uhr und 18.35 Uhr schlugen der oder die Täter ein Fenster des Gebäudes in der Talheimer Straße ein und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden alle Zimmer des Einfamilienhauses durchsucht und Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 350 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn zu wenden.

Neckarsulm-Amorbach: Einbruch in Wohnung - Wer hat etwas gesehen?

Nachdem eine bisher unbekannte Person am Montag die Türe einer Wohnung in Amorbach aufbrach, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 5.45 Uhr und 15.50 Uhr machte sich der Täter an der Wohnungstüre der Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Oderstraße zu schaffen und öffnete sie gewaltsam. Ob anschließend etwas aus dem Inneren entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Eppingen: Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem bisher Unbekannte am Montag in ein Einfamilienhaus in Eppingen einbrachen. Zwischen 8 Uhr und 19.15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln eines Küchenfensters ins Innere des Gebäudes in der Oleanderstraße. Dort wurden im Anschluss mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der verursachte Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

A81/Ilsfeld: Lkw-Anhänger macht sich selbstständig

Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagabend auf der Autobahn 81. Kurz vor 23 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Heilbronn-Untergruppenbach unterwegs, als sich aus bisher ungeklärter Ursache der Anhänger vom Zugfahrzeug löste und in die Mittelleitplanke krachte. Der Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kam aber etwa eine Stunde später an die Unfallstelle zurück. In der Zwischenzeit musste der Anhänger aufwendig geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis sein Fahrzeug führte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

A6/Sinsheim: Sattelzug umgekippt - Hoher Sachschaden

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von 180.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend auf der Autobahn 6 bei Sinsheim. Gegen 21.15 Uhr geriet der 34-jährige Fahrer eines Mercedes GLE, vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem Sattelzug eines 55-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchschlug die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Hier kippte der gesamte Sattelzug auf die rechte Fahrzeugseite. Der Mercedes-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Bergung des Sattelzugs war die Feuerwehr Sinsheim mit einem starken Aufgebot vor Ort. Die Autobahn musst für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt werden.

Heilbronn: Mit Baum kollidiert - Drei Personen verletzt

Drei Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Resultat eines Unfalls am Montagabend in Heilbronn. Gegen 23.10 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW die Karlsruher Straße aus Richtung Heilbronn kommend. Als er auf die Abfahrt in Richtung Neckartalstraße fuhr, schätzte er vermutlich den Kurvenverlauf falsch ein, weshalb sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidierte. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer und seine beiden Mitfahrer leicht und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der VW war nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt werden musste.

Ilsfeld: Zeugen nach Brand gesucht

Nach einem Brandgeschehen in Ilsfeld, am 29.11.2024, (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5920197) hat die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn die Ermittlungen übernommen. Es liegen weiterhin keine Erkenntnisse zur Brandentstehung vor, weshalb zum aktuellen Zeitpunkt eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

Nun werden Zeugen gesucht, die rund um den Brandort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn zu melden.

Möckmühl: 21 Pferde ausgebüchst

Eine Verfolgung der anderen Art ereignete sich am Montagnachmittag bei Möckmühl. Gegen 13.30 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei mit, dass mehrere freilaufende Pferde an der Landesstraße 1095 entlanglaufen und sich in Richtung Autobahn bewegen würden. In den folgenden zwei Stunden konnten die insgesamt 21 Tiere, welche von einem Hof in Stein ausgebüchst waren, unverletzt wieder eingefangen werden. Insgesamt waren sieben Polizeistreifen gemeinsam mit weiteren Helfern und dem Besitzer der Pferde auf der Verfolgung der Vierbeiner. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden und alle Tiere konnten auf ihre Koppel zurückgebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell