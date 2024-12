Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht Nachdem bislang Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in insgesamt vier Wohnhäuser in Aglasterhausen eingebrochen sind, sucht die Polizei Zeugen. Im Gartenweg verschafften sich der oder die Täter in der Zeit von Samstag 19 Uhr bis Sonntag 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten hier sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bei einem Einbruch im Eichmühlweg drangen die Täter am Samstagabend zwischen 18.45 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus ein. Auch hier kann bislang noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Ebenfalls im Eichmühlweg war ein weiteres Wohnhaus Ziel der Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Unbekannten ins Innere und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, kann auch hier noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen In der Lessingstraße verschafften sich die Täter am frühen Samstagabend Zutritt zu einem Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr entwendeten die Täter wertvolle Schmuckgegenstände mit einem geschätzten Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Auf Videoaufnahmen, die von einer Überwachungskamera im Eichmühlweg aufgezeichnet wurden, ist ersichtlich, wie zwei männliche Personen durch einen Garten laufen. Hierbei dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die gesuchten Einbrecher handeln. Bei einem der Einbrüche im Eichmühlweg konnte zudem die Bewohnerin gegen 18.45 Uhr einen lauten Knall aus dem Erdgeschoss wahrnehmen. Als sie daraufhin aus dem Fenster blickte, sah sie einen dunkel gekleideten Mann. Als dieser die Frau erblickte, zückte er sein Mobiletelefon, betätigte dies und rannte im Anschluss in unbekannte Richtung davon. Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung durch die Polizei konnte zudem in Erfahrung gebracht werden, das gegen 15 Uhr am Samstag ein grauer, neuwertiger Transporter durch den Gartenweg gefahren sein soll. Im Auto hätten sich zwei Männer befunden die Skimasken trugen. Das Fahrzeug soll das Teilkennzeichen MOS-A gehabt haben. Aufgrund der Videoaufnahmen und der Beobachtungen der Anwohnerin wird derzeit von insgesamt mindestens drei Tätern ausgegangen. Diese werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, 1,65 Meter bis 1,74 Meter groß, dunkel bekleidet Täter 2: männlich, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, grüner Schal, schwarze Jacke, blau/graue Jeans, weiße Turnschuhe mit schwarzer Sohle Täter 3: männlich, etwa 40-50 Jahre alt, schwarze Wollmütze, blaue Regenjacke, schwarzer Rucksack, blau/graue Jeans, schwarz-weiße Turnschuhe Hinweise nimmt die Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Billigheim-Katzental: Zeugen nach Einbruch gesucht In der Nacht von vergangenem Dienstag auf Mittwoch drang ein bislang Unbekannter in ein Wohnhaus im Lönsweg in Katzental ein. Der Täter gelangte durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Gebäude. Laut gesicherter Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera hielt sich der Mann zwischen 0.47 Uhr und 01.39 Uhr im Gebäude auf. Er durchsuchte sämtliche Schränke und Schubladen auf allen Etagen. Der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht abschließend beziffert. Wer in der Nacht vom 27.11.2024 im Bereich des Lönswegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell