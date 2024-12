Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Gemeinschaftliche Sachbeschädigung, Verstoß Sondernutzung, Verkehrsunfallflucht, Trunkenheitsfahrt, Fahren unter Drogeneinfluss

Heilbronn (ots)

Wertheim: Sachbeschädigung an Kirche - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag drei Fenster der Evangelischen Kirche Am Haag in Wertheim-Kembach beschädigt, indem sie Kieselsteine dagegen warfen. Durch Gewalteinwirkung wurde der Rahmen eines der Fenster beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 9189-0, zu melden.

Igersheim: Münzgeld auf Gehweg / Sondernutzung

Um ihre Schulden zu begleichen, legte eine 58-Jährige die geforderte Summe, am Sonntagvormittag, in Form von mehreren hundert Geldmünzen auf einen öffentlichen Gehweg in der Finkenstraße in Igersheim. Vermutlich um das Geld und vorbeilaufende Passanten zu schützen sperrte sie den Bereich anschließend ab. Da die Dame allerdings keine Sondergenehmigung für diese außergewöhnliche Nutzung des Gehwegs vorweisen konnte, könnte es im Nachgang eine Anzeige geben.

Bad-Mergentheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Max-Eyth-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten Pkw der Marke Mercedes-Benz an der vorderen Stoßstange beschädigte. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden am geparktem Pkw beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 5499-0, zu melden.

Igersheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Herrmann-von-Mittnacht-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparkter Pkw der Marke Audi an der vorderen Stoßstange durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden am geparkten Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 5499-0, zu melden.

Niederstetten: Abkommen von der Fahrbahn aufgrund von Trunkenheitsfahrt

Ein 23-Jähriger befuhr in der Samstagnacht die Landesstraße von Niederstetten in Richtung Schrozberg. Offensichtlich kam der Pkw-Lenker aufgrund der Beeinflussung von Alkohol von der Fahrbahn ab und kam in einer Böschung zum Stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille, weshalb der junge Mann eine Blutprobe abgeben musste. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der ausländische Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand kein Fremdschaden.

Bad Mergentheim: Fahren ohne Führerschein und unter THC-Einfluss

Die Polizei führte in der Freitagnacht eine Verkehrskontrolle im Bereich der Kannenstraße in Bad Mergentheim durch. Der 29-jährige Fahrer eines Opel war nicht im Besitz eines Führerscheins. Darüber hinaus konnten die Beamten Feststellungen machen, welche auf den Konsum von Marihuana hindeuteten, weshalb eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt wurde. Das Ergebnis des Tests steht noch aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell