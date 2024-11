Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Werkstattbrand mit verletzter Person

Wüstenrot (ots)

Werkstattbrand mit verletzter Person:

Zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt kam es am Samstagnachmittag in Wüstenrot. Gegen 17.00 Uhr brach in der Werkstatt aus noch unbekannten Gründen in der Nähe eines Fahrzeuges ein Brand aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 29-Jähriger in dem Gebäude. Er versuchte noch, den Band zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Er erlitt bei den Löschversuchen so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Werkstattgebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 56 Kräften und 10 Fahrzeugen am Brandort und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen eingesetzt.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell