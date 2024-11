Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Manipulation an Geldautomaten

Heilbronn (ots)

Wertheim: Manipulation an Geldautomaten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es durch unbekannte Täter zu Manipulationen an einem Geldautomaten in der Nibelungenstraße in Wertheim-Mondfeld. Näheres zu den Hintergründen der Tat sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit nicht bekannt. Entsprechende polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird gebeten entsprechende Hinweise dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell