Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Überregional agierender Automatenaufbrecher festgenommen

Am Dienstag, den 26. November 2024, nahmen Kräfte der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn in Bad Friedrichshall einen 45-Jährigen fest. Dem Mann wird vorgeworfen, ab Mitte Juni 2024 mindestens 30 Lebensmittel- und Snackautomaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn aufgebrochen zu haben. Hierbei soll er die Tatorte in der Nacht aufgesucht, die Schlösser der Automaten geöffnet und hauptsächlich das Bargeld entnommen haben. Der bei den Aufbrüchen entstandene Sachschaden wird auf knapp 40.000 Euro, der Diebstahlschaden auf circa 13.300 Euro geschätzt. Durch umfangreiche und akribische Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn, KI 2 - Arbeitsbereich Seriendelikte/WED - kamen die Beamten auf die Spur des Mannes. Nachdem er am 29. Oktober 2024 in Michelfeld (Landkreis Schwäbisch Hall) bei einem Aufbruchsversuch beobachtet und zunächst vorläufig festgenommen worden war, konnten die Heilbronner Ermittler im Nachgang durch den Abgleich von vorhandenen Videoaufnahmen einen ersten Tatverdacht hinsichtlich weiterer Taten erlangen und diesen im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ das Amtsgericht Heilbronn am 21. November 2024 Haftbefehl wegen Diebstahls bzw. versuchten Diebstahls in insgesamt 29 Fällen und Sachbeschädigung in zwei Fällen und der Tatverdächtige wurde am 26. November 2024 durch Fahndungskräfte an seiner Wohnanschrift in Bad Friedrichshall festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden. Der 45-Jährige wurde noch am Tag seiner Festnahme einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

