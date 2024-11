Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstählen gesucht, Unfall mit Verletzten, Wohnwagen in Brand

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbrüche und versuchte Einbrüche in Ladengeschäfte - Zeugen gesucht In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Heilbronner Innenstadt zu insgesamt acht Fällen von Einbrüchen und versuchten Einbrüchen in verschiedene Geschäfts- und Gastronomiebetriebe. In mehreren Fällen gelang es den Tätern, gewaltsam in die Räumlichkeiten einzudringen, während sie in anderen Fällen mit ihren Versuchen scheiterten. In der Kirchbrunnenstraße verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu Verkaufsräumen und einer Gaststätte. In einem Fall durchsuchten die Täter den Kassenbereich und entwendeten Bargeld. Auch in der Sülmerstraße und der Weststraße versuchten die Täter, gewaltsam in ein Restaurant und einen Schönheitssalon zu gelangen. Aus dem Schönheitssalon wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. In der Kramstraße kam es ebenfalls zu einem versuchten Einbruch, bei dem die Täter an der Tür zu schaffen machten, jedoch nicht in das Geschäft eindringen konnten. In einem weiteren Fall in der Allee gelang es den Tätern in einen Betrieb einzubrechen und Bargeld zu stehlen. Die Höhe der entstandenen Schäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Heilbronn bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Kupferdiebe unterwegs - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter an einem Haus in der Brackenheimer Straße in Böckingen Kupferdachrinnen und versuchten, eine Kupferdachplatte abzumontieren. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Dachplatte vollständig zu entfernen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Polizei Heilbronn-Böckingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Zwischen 7 Uhr und 19 Uhr am Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Heilbonner Semmelweisstraße. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie Schränke und Vitrinen in mehreren Stockwerken. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Oedheim: Wohnwagen gerät in Brand

In den frühen Morgenstunden am Freitag geriet ein Wohnwagen auf einem Campingplatz in Oedheim in Brand. Bei dem Feuer, dass gegen 0.45 Uhr ausbrach, kam es zudem zu einer Explosion, die vermutlich durch eine Gasflasche ausgelöst wurde. Hierdurch entstanden auch an angrenzenden Wohnwägen Schäden. Die Besitzerin des in Brand geratenen Wohnwagens erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Möckmühl: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht Am Donnerstag drangen unbekannte Täter über eine aufgehebelte Tür in ein Einfamilienhaus in der Möckmühler Beethovenstraße ein. Irgendwann in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 20 Uhr durchsuchten sie das Haus und entwendeten Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich. Bei einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus im Amselweg wurde im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 19 Uhr Schmuck und Bargeld entwendet. Der Wert dürfte hier ebenfalls im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Neckarsulm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

A81/Untergruppenbach: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden Am Donnerstag ereignete sich auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg ein schwerer Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 21.50 Uhr übersah ein 72-jähriger Citroen-Fahrer wohl ein Stauende vor der Baustelle an der Anschlussstelle Untergruppenbach und kollidierte mit einem vorausfahrenden Auto, das wiederum auf einen Lkw abgewiesen wurde. Der Citroen wurde ebenfalls abgewiesen und prallte gegen einen weiteren Pkw. Drei Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf über 76.000 Euro. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde durch ausgelaufene Betriebsstoffe stark verschmutzt und musste gereinigt werden. Hierzu musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

