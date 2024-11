Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Diebstahl aus Lkw gesucht & Unfall mit geparktem Fahrzeug

Heilbronn (ots)

A6/ Rastplatz Hohenlohe Nord: Zeugen nach Diebstahl aus Lkw gesucht

Am Donnerstagmorgen meldete ein 29-Jähriger gegen 5 Uhr, dass mehrere hochwertige Kaffeemaschinen im Gesamtwert von rund 20.000 Euro aus seinem Lkw entwendet wurden. Der Lkw-Fahrer parkte am Mittwoch gegen 18 Uhr an der Raststätte Hohenlohe Nord an der A6. Eine derzeit unbekannte Person schlitze in der Nacht die Plane des Lkws auf, stieg in den Laderaum ein und verschwand schließlich mit dem Diebesgut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Verkehrspolizei in Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Öhringen: Parkender Pkw nach Zusammenstoß 4 Meter weit geschoben

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Öhringen. Ein 25-Jähriger fuhr gegen 0.30 Uhr mit seinem Mercedes die Dianastraße entlang und prallte dabei gegen einen am Fahrbahn geparkten BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW trotz angezogener Handbremse und eingelegtem Gang circa 4 Meter weit nach vorne geschoben. Beide Autos waren folglich nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf circa 17.000 Euro.

