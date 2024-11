Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mosbach: Hochwertige E-Bikes gestohlen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei hochwertige E-Bikes in Mosbach. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Garage in der Straße "Oberer Graben" und stahlen die beiden Zweiräder der Marke "KTM" im Wert von circa 15.000 Euro. Wer hat in und um den "Oberen Graben" verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der E-Bikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

