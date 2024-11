Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen gesucht, Sachbeschädigung, Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

HN-Neckargartach: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht Am Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Neckargartach ein. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sie sich durch das Aufhebeln der Balkontür Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Elbinger Straße. Aus der Wohnung wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Kellerräume gesucht Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Gustav-Binder-Straße. Im Keller wurden drei Abteile gewaltsam aufgebrochen. Dabei entwendeten die Täter Pfandflaschen sowie mehrere Getränkekisten im Gesamtwert von rund 700 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Sachbeschädigung an Gewächshaus Am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 17 Uhr wurden die Scheiben eines Gewächshauses einer Heilbronner Gärtnerei in der Charlottenstraße durch bislang Unbekannte beschädigt. Vermutlich wurden die Scheiben mit Steinen beworfen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Bad Friedrichshall: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Am Mittwochmorgen kam es in Bad Friedrichshall an der Kreuzung Jagstfelder Straße/ Bei alten Schacht zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Audi A3 und einem Nissan Juke. Der Unfall ereignete sich, als eine 35-jährige Autofahrerin gegen 8 Uhr beim Abbiegen von der Jagsfelder Straße in die Straße "Beim alten Schacht" ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah. Die 35-Jährige, ihre 9-jährige Tochter sowie die 63-jährige Fahrerin des Nissan wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Ilsfeld: Einbruch in Markthalle - Zeugen gesucht In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Markthalle in Ilsfeld Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der König-Wilhelm-Straße, brachen zwei Bezahlautomaten auf und entwendeten Geldkassetten sowie Wechselgeldboxen. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Weinsberg unter 07134 9920 entgegen.

Flein: Versuchter Einbruch in Firma

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten Unbekannte durch ein Fenster in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Stahläcker einzudringen. Das Fenster wurde dabei beschädigt, jedoch gelangten die Täter nicht ins Innere. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Untergruppenbach unter 07131 644630 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell