POL-HN: Hohenlohekreis: Korrektur, Unfallflucht & Einbruchsserie

KORREKTUR Künzelsau: Nach Unfall verstorben

Am Montag berichteten wir über einen Autofahrer, der im Nachgang eines Verkehrsunfalls am vergangenen Freitag auf der B19 bei Künzelsau, im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5915971). Anders als von uns berichtet, handelt es sich bei dem Verstorbenen NICHT um einen 39-jährigen, sondern um einen 65-jährigen Mann.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwochvormittag beschädigte eine unbekannte Person in Künzelsau einen geparkten VW. Der Besitzer parkte seinen roten Golf gegen 8 Uhr in der Maybachstraße. Gegen 12.30 Uhr bemerkte er, dass sein Fahrzeug beschädigt worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro am Fahrzeug. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen LKW, welcher rückwärtsfuhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Waldenburg: Einbruchsserie in Wohngebiet- Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch kam es zu mehreren Einbrüchen in einem Wohngebiet in Waldenburg. Im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 17.20 Uhr versuchten eine oder mehrere unbekannte Personen, in ein Einfamilienhaus in der Steinstraße einzubrechen - ohne Erfolg. In der Mozartstraße drangen die Einbrecher zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten bevor sie das Gebäude unerkannt aber vermutlich ohne Beute verließen. Ebenfalls erfolgreich waren Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr in der Haller Straße. Hier drangen sie gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Mittwoch rund um die Mozartstraße, die Steinstraße und die Haller Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

