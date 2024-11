Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten, Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zweiradfahrerin bei Unfall verletzt In Wertheim wurde am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr eine Zweiradfahrerin bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem SEAT Cupra die Steingasse um anschließend in die Miltenberger Straße einzubiegen. Hier hielt der wartepflichtige Mann zunächst an, übersah dann aber vermutlich beim Losfahren die vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 47-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Wertheim: Einbruch in Vereinshaus - Zeugen gesucht In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter unberechtigt Zutritt zu einem Vereinsheim in Wertheim. Gegen 1.30 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Gebäude im Haslocher Weg und erbeutete eine geringe Menge Bargeld. Ein Anwohner nahm zur Tatzeit Geräusche von berstendem Glas wahr. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Zeugenaufruf - Einbruch in leerstehendes Haus Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein leerstehendes Haus in der Neuen Vockenroter Steige in Wertheim ein. Aus dem Haus wurden mehrere Haushaltsgegenstände, Werkzeuge und Schmuck entwendet. Die Polizei in Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten Hinweise unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bad Mergentheim: Mehrere Einbrüche in Gartenanlagen - Wer hat etwas gesehen? Zwischen Donnerstag, den 14.11.2024, und Mittwoch, den 20.11.2024 sowie zwischen Samstag, den 16.11.2024, und Donnerstag den 21.11.2024, wurden in der Gartenanlage am Taufstein in Bad Mergentheim zwei Gartenhäuser aufgebrochen. Bei der ersten Tat wurden zwei motorbetriebene Heckenscheren entwendet. Bei der zweiten Tat ging der Täter leer aus. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell