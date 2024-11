Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Polizist bei Verfolgung verletzt, Brand durch technischen Defekt, Zeugen nach Werkzeugdiebstahl gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizist von Ladendieb verletzt Im Rahmen der Festnahme eines Ladendiebs, wurde am Dienstagnachmittag in Heilbronn ein Polizist verletzt. Gegen 14.45 Uhr wurde der 20-jährige bei einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft vom Ladendetektiv erwischt und anschließend zu Fuß verfolgt. In der Fischergasse setzte sich der Mann zunächst in ein dort abgestelltes Fahrzeug. Als die hinzugerufenen Polizisten an den Pkw herantraten, flüchtete der 20-Jährige erneut und die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In deren Verlauf warf der Flüchtige einen Stuhl hinter sich um, sodass der knapp dahinter folgende Polizist nicht mehr ausweichen konnte und zu Fall kam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Dieb konnte kurz darauf im Bereich der Experimentabrücke festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht werden.

Nordheim: Brand nach technischem Defekt

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand am Dienstagnachmittag in Nordheim. Gegen 16.45 Uhr wurde das Feuer im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte in der Wassergasse gemeldet. Die Flammen breiteten sich glücklicherweise nicht aus und konnten durch die Feuerwehr Nordheim gelöscht werden. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Ilsfeld: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen in der vergangenen Woche einen Transporter in Ilsfeld auf. Zwischen Mittwoch, den 20. November 2024, und Dienstag, den 26. November 2024, schlugen der oder die Täter eine Scheibe der Flügeltüre des in der Renntalstraße abgestellten Fahrzeugs ein und gelangten so ins Innere. Anschließend wurde die Innenraumbeleuchtung zerstört und hochwertige Werkzeuge der Marke "Hilti" entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Werkzeugs machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07062 915550 an den Polizeiposten Ilsfeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell