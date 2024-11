Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Gleitschirmflieger aus Baum gerettet, erneuter Zeugenaufruf nach Einbruch am Wochenende, Sachbeschädigung & Verkehrsunfall

Bretzfeld: Gleitschirmflieger aus Baum gerettet Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag ein Gleitschirmflieger in Bretzfeld. Der 27-Jährige war um kurz nach 14 Uhr auf dem Startplatz zu seinem Flug angetreten. Als kurz nach dem Start der Wind abflaute, verlor der Gleitschirm an Höhe und verfing sich in einem Baum zwischen dem Höhenweg und der Geddelsbacher Straße. Der Pilot blieb unverletzt und informierte eigenständig die Einsatzkräfte. Das Höhenrettungsteam der Feuerwehr Bretzfeld konnte den Mann schließlich befreien, so dass er sich selbstständig aus knapp 15 Metern Höhe abseilen konnte.

Öhringen-Cappel: Neue Erkenntnisse zu Einbruch am Wochenende Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am vergangenen Samstag in Öhringen-Cappel (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5915971 ), konnten im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen nun neue Erkenntnisse gewonnen werden. Durch eine aufmerksame Anwohnerin konnten am Samstagabend, gegen 19 Uhr, zwei Männer im Bereich der Schulstraße beobachtet werden, die eine grüne Mülltonne hinter sich herzogen. Es wird vermutet, dass die Mülltonne zum Abtransport des Tresors verwendet wurde. Wohin die Männer gelaufen sind und ob sie die Mülltonne in ein Fahrzeug geladen haben ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt nach wir vor das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Kleinkraftrad mit Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen Ein Unbekannter beschädigte am Sonntag oder Montag ein im Öhringer Holbeinring abgestelltes Kleinkraftrad mit schwarzer Sprühfarbe. Am Sonntag stand der Roller noch unverschmutzt am Fahrbahnrand. Als der Besitzer jedoch am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr nach seinem Gefährt sah, bemerkte er, dass dieses rundum mit schwarzer Farbe besprüht worden war, die nicht ohne weiteres wieder zu entfernen ist. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Zwei Personen bei Unfall verletzt Zwei Autofahrer erlitten nach einem Zusammenstoß am Montagabend in Öhringen leichte Verletzungen. Ein 30-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Volvo auf der Untersteinbacherstraße und wollte an der Einmündung zur Haller Straße nach links in Richtung Öhringen abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den dort aus Richtung Öhringen herannahenden Opel eines 19-Jährigen, woraufhin es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf insgesamt rund 13.000 Euro.

