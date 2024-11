Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Gasaustritt, Zeugen nach Raubdelikten gesucht, betrunken im Auto unterwegs

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Klingenberg: Schmuck bei Einbruch gestohlen - Zeugen gesucht Am Montagabend zwischen 17.22 Uhr und 17.55 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Albert-Wagner-Straße in Heilbronn-Klingenberg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür und entwendeten unter anderem einen Verlobungsring und Modeschmuck. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1 - Männlich - Ca. 40 - 50 Jahre alt - 3-Tage Bart - Dunkle Haare - Armbanduhr am linken Handgelenk - Dunkle Basecap - Dunkle Daunensteppjacke mit Kapuze und hellem Innenfutter - Dunkles Oberteil unter Pulli - Schwarzer Loop-Schaal - Helle Jeans - Sneaker mit hellen Stellen auf dem Fußrücken und den Seiten und heller Sohle - Normale Statur

Täter 2:

- Circa 25 - 35 Jahre alt - Normale bis leicht untersetzte Statur - Dunkle Daunensteppjacke mit Kapuze und hellem Innenfutter - Schwarzer Loop-Schaal - Helle Basecap - Helle Handschuhe mit dunklem Stoff an den Handflächen - Schwarze Jeans mit heller Waschung an den Knien - Dunkle Sneaker - Hatte einen Schraubendreher bei sich Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Untergruppenbach: Täter bei Einbruch gefilmt Am Montagabend zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Blumenstraße in Untergruppenbach und durchsuchte sämtliche Räume. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der Täter wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Er wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 bis 50 Jahre alt - Männlich - Dunkle Basecap - Dunkle Daunensteppjacke mit Kapuze und hellem Kragen - Dunkler Pulli unter Jacke oder Loop-Schaal - Helle Hose - Normale Statur Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Bad Rappenau: Gebäude nach Gasaustritt geräumt Am Montagnachmittag wurde gegen 17.30 Uhr bei Bauarbeiten in Bad Rappenau eine Gasleitung beschädigt. Aus Sicherheitsgründen wurden zwei angrenzende Gebäude in der Kirchhäuser Straße geräumt. Nachdem die Feuerwehr die Leitung gegen 21 Uhr gesichert hatte, konnten die Bewohner nach abschließenden Messungen zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Zeugen nach Raubdelikten gesucht In der Nacht von Freitag auf Samstag und am Samstagabend ereigneten sich im Innenstadtbereich von Heilbronn drei Vorfälle, bei denen Personen Opfer von Raubdelikten wurden. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus. Um kurz vor 0 Uhr am Freitagabend wurde ein 55-jähriger Mann vor seiner Haustür in der Wilhelmstraße von drei bis vier unbekannten Tätern angesprochen. Diese griffen in seine Jackentaschen, entwendeten zwei Packungen Zigaretten und entfernten sich im Anschluss. Etwa fünf Minuten später kehrte die Gruppe zurück und fragte den Mann nach Geld. Als er angab, kein Geld bei sich zu haben entfernte sich die Personen erneut. Nachdem der Mann ihnen wenige Schritte hinterherlief, wurde ihm von einer männlichen Person Reizgas in die Augen gesprüht. Etwa eine halbe Stunde später, gegen 00.30 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann in der Rollwagstraße von einer Gruppe schwarz gekleideter Jugendlicher angesprochen. Sie forderten ihn auf, seine Wertsachen herauszugeben. Als er dies verweigerte, versuchten sie, ihm die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Ihm wurde hierbei ebenfalls Pfefferspray in die Augen gesprüht und er erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Der Mann konnte in ein nahegelegenes Café flüchten. Die Täter ließen von ihm ab und flohen in unbekannte Richtung. Am Samstagabend wurde ein 41-jähriger Mann gegen 23 Uhr in der Holzstraße auf Höhe der Götzenturmbrücke mit Pfefferspray attackiert. Die Täter entwendeten sein Smartphone, seine Debitkarte und seinen Hausschlüssel. Der Geschädigte wurde später von Nachbarn gefunden und nach Hause begleitet. Alle drei Geschädigten erlitten glücklicherweise keine Verletzungen die ärztlich behandelt werden mussten. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Aussagen der Geschädigten soll es sich um drei bis vier Täter im Alter von etwa 18 Jahren gehandelt haben. Einer der Täter soll einen dunklen Kapuzenpullover und die anderen dunkle Basecaps getragen haben. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Offenau: Einbruch in Markthalle - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zur Markthalle in Offenau. Zwischen 19 Uhr am Montagabend und 5 Uhr am nächsten Morgen gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Glasschiebetür ins Innere des Gebäudes in der Hauptstraße. Anschließend wurde der Kassenautomat einer Metzgerei aufgebrochen und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

