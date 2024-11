Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche, Diebstahl und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Bad-Mergentheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Samstagabend kam es in Weikersheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter drangen zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam in das Gebäude im Lerchenweg ein. Der Wert der erbeuteten Gegenstände liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Tauberbischofsheim in der Königheimer Straße und erbeuteten Bargeld im vierstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Kühlsheim: Diebstahl von landwirtschaftlichen GPS- Geräten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Kühlsheim drei GPS-Geräte aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 10 Uhr in der Straße Roter Raint. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter 09342 91890 entgegen.

Igersheim: Sachbeschädigung eines Pkw - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Igersheim sowohl die Fahrer- als auch Beifahrerscheibe eines parkenden Pkw zerstört. Der Mitsubishi wurde von seinem Besitzer am Freitagabend auf einem Parkplatz im Kapellenweg abgestellt. Als der Besitzer am nächsten Morgen gegen 10.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Wie genau die Scheiben zerstört wurden ist nun Teil der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

