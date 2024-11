Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Viele Unfälle aufgrund Schneeglätte, Einbruch in Wohnhaus, Alkoholisiert am Steuer

Heilbronn (ots)

Walldürn: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntagabend gewaltsam Zutritt zum Untergeschoss eines Wohnhauses in Walldürn. Gegen 17.45 Uhr drang der Täter in die Räumlichkeiten in der Stettiner Straße ein. Da die Hauseigentümer ebenfalls im Haus waren und Geräusche wahrnahmen, schauten sie im Untergeschoss nach und störten hierbei den Täter, welcher daraufhin unerkannt die Flucht ergriff. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Stettiner Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

L515/Ravenstein: Bankett und Leitpfosten auf Baustelle beschädigt

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen wurde auf dem gesperrten Straßenabschnitt der Baustelle zwischen Merchingen und Ballenberg das Bankett und ein Leitpfosten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich dabei auf circa 2.000 Euro. Es wird vermutet, dass ein größeres landwirtschaftliches Fahrzeug von den angrenzenden Feldern kurzzeitig auf der Landesstraße 515 fuhr und hierbei den Sachschaden verursachte. Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können oder eventuell den Vorgang beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Walldürn: Mit über 1,4 Promille in den Graben gefahren

Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich am Pkw und der Verlust seines Führerscheins sind die Folgen für den 19-jährigen Fahrer eines VW Tiguans, nachdem er am frühen Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 3914 einen Unfall verursacht hatte. Kurz nach dem Ortsausgang Kaltenbrunn in Richtung Landesgrenze wollte der 19-jährige in einen Feldweg abbiegen und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Streifenwagenbesatzung deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zu Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Buchen: Viele Unfälle bei schneeglatter Fahrbahn - Entstandener Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich

Durch den plötzlichen Schneefall und den damit verbundenen Straßenverhältnissen am Freitagnachmittag kam es im Bereich Buchen zu einigen Verkehrsunfällen. Die Beamten des Polizeireviers Buchen fuhren zu insgesamt 10 Unfällen, bei denen ein geschätzter Sachschaden von über 55.000 Euro entstanden ist. Glücklicherweise kam es hierbei zu keinen größeren Verletzungen bei allen Unfallbeteiligten. Die Polizei weist auf die Nutzung von Winterreifen sowie einer angepassten Geschwindigkeit bei entsprechenden Witterungslagen hin, um als Fahrzeugführer sicher von A nach B zu kommen.

Ravenstein: Brand im Keller nach Verpuffung

Am Samstag gegen 11 Uhr konnte durch Bewohner eines Wohnhauses auf dem Ravensteiner Dörnishof eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Ursächlich hierfür war vermutlich eine Verpuffung in der Holzheizung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Adelsheim: Alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs

Durch eine Streife des Polizeireviers Buchen wurde am Sonntagabend gegen 23 Uhr der Fahrer eines Ford Mondeo in Adelsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle in der Unteren Austraße konnte durch die Beamten starker Alkoholgeruch beim 40-jährigen Fahrer wahrgenommen werden. Da ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille ergab, musste der Fahrzeugführer die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Den Führerschein musste der 40-Jährige ebenfalls abgeben.

Neckarzimmern: Gebäudebrand fordert Schaden im mittleren fünfstelligen Brand

Durch eine Wohnungseigentümerin konnten am Freitagabend gegen 18 Uhr in Neckarzimmern Flammen aus ihrem Kamin festgestellt werden. Die Feuerwehren Neckarzimmern und Neckarelz waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Durch den Einsatz kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen im Bereich der Hauptstraße. Vermutlich führte im Kamin befindlicher Ruß zu dem Brand, der den vorderen Teil des Gebäudes unbewohnbar machte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beläuft sich auf bis zu 60.000 Euro.

Haßmersheim: Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

Nachdem ein Verkehrsteilnehmer der Polizei am Freitagabend einen in Schlangelinien fahrenden Renault gemeldet hatte, wurde dieser in Haßmersheim einer Kontrolle unterzogen. Beim Antreffen des 62-jährigen Fahrers konnte festgestellt werden, dass dieser derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab um 21 Uhr einen Wert von 2,4 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

