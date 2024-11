Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn/Stuttgart: Mann nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Heilbronn (ots)

Am Samstag, den 16. November 2024, wurde ein 46-Jähriger in Stuttgart vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige soll einen Tag zuvor in Heilbronn auf einen 35-Jährigen eingestochen und diesen hierbei lebensgefährlich verletzt haben. Gegen 21.30 Uhr hielt sich der spätere Geschädigte gemeinsam mit einer Zeugin im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Götzenturmstraße auf und traf dort auf den 46-jährigen Tatverdächtigen. Dieser soll die beiden aus noch ungeklärten Gründen mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 46-Jährige den 35-Jährigen mit dem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Im Anschluss gelang es dem schwer verletzten Mann und seiner Begleitung aus dem Haus zu flüchten. Der Angreifer soll die beiden noch einige Meter verfolgt haben, entfernte sich dann jedoch in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, befindet sich nach einer operativen Versorgung aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige am Folgetag am Stuttgarter Bahnhof durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen und am 17. November einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt werden. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen versuchten Todschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn dauern an.

