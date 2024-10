BPOLD PIR: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Pirna

Dresden (ots) - Am Freitag, dem 09.08.2024, findet um 19:00 Uhr die Spielbegegnung zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FC Energie Cottbus im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt. Vor dem Hintergrund der sehr begrenzten Beförderungskapazitäten in den Zügen der Deutschen Bahn, sowohl in der An- als auch in der ...

mehr