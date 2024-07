POL-FR: Ihringen: Zwei Diebe stehlen Geldkassette von Obstverkaufsstand und werden verfolgt.

Freiburg (ots) - Am Samstag 06.07.2024 gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei einem Fest des SC March-Holzhausen am Neufeldstadion gemeldet. Die Polizei rückte mit insgesamt fünf Streifenwägen an. Ein Beteiligter der Schlägerei musste aufgrund seiner Verletzungen vom DRK in eine umliegende Klinik verbracht werden. Gegen mehrere Personen wurde Platzverweise ...

mehr