POL-FR: Gottenheim: Diebe durchsuchen geparkte Autos, Täterfestnahme

Am Samstag 06.07.2024 meldete um 04:00 Uhr ein aufmerksamer Anwohner im Alemannenweg, dass er zwei Personen beobachte, welche an geparkte Autos gehen und schauen ob diese offen sind. Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Breisach konnten dann in unmittelbarer Nähe zwei Männer vorläufig festnehmen, auf die die vom Anrufer geschilderte Personenbeschreibungen passten. Sie führten in einer Tragetasche mehrere paar Schuhe, unter anderem Fußballschuhe in verschiedenen Größen mit sich. Wieviele Straftaten den vermeintlichen Dieben zugeordnet werden können ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeiposten Bötzingen. Die aus Freiburg kommenden jungen Männer wurden nach polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

