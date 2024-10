Feuerwehr München

FW-M: Mann vom "Alten Peter" gerettet (Altstadt)

München (ots)

Samstag, 12. Oktober 2024; 14.42 Uhr

Petersplatz

Am Samstagnachmittag ist ein Mann von der Feuerwehr München vom "Alten Peter" gerettet worden. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.

Aufgrund von Kreislaufproblemen war ein 66-jähriger Mann nicht mehr in der Lage, die unzähligen Stufen des Aussichtsturms von Münchens ältester Pfarrkirche wieder hinabzusteigen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München und die Besatzung eines Rettungswagens trugen den Herrn mehrere Stockwerke im Turm nach unten. An einem dafür vorgesehenen Fenster wurde er dann in einer Schleifkorbtrage mithilfe der Drehleiter heruntergehoben. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert.

Da der Einsatz Punkt 15 Uhr beendet war, klang das Glockenspiel des Alten Peter wie ein Applaus für den Einsatz der Retter.

