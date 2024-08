POL-HI: Pkw-Fahrer verunfallt alleinbeteiligt bei Ammenhausen

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am 14.08.2024, in der Zeit von 14:55 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Bad Salzdetfurther Solebads in der Solebadstraße 1 in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Einbruch in einen dort geparkten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des tatbetroffenen Mercedes-Benz Vito ein. Anschließend ...

