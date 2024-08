Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 14.08.2024, in der Zeit von 14:55 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Bad Salzdetfurther Solebads in der Solebadstraße 1 in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Einbruch in einen dort geparkten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des tatbetroffenen Mercedes-Benz Vito ein. Anschließend konnte dieser unerkannt flüchten.

Ob aus dem Inneren des Vito etwaige Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unbekannt. Der Schaden an dem Pkw wird auf ca. 800 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell