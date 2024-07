Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugen nach Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (ca. 01:30 Uhr) brach ein unbekannter Mann in die Räume eines Sportclubs am Hammer Weg ein. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass der Mann sich an mehreren Türen zu schaffen machte. Letztendlich nahm er 25 Sportbögen und Zubehör mit.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,80m groß, kurzes lichtes Haar, helles langärmeliges Oberteil, lange Hose (Muster: Camouflage), Schuhe in schwarz/weiß, Rucksack mit Reflektoren

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

