POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Verletzten auf der Osterfelder Straße einen Autofahrer. Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr fuhr ein Bus auf der Osterfelder Straße in Richtung Horster Straße. Im Bereich der Kreuzung Peterstraße kam dem Bus ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen und bog nach links in die Peterstraße ab. Die Fahrerin des Busses musste das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt ...

mehr