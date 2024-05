Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Bochumer Supermarkt festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Bochum am Montagabend, 20. Mai, haben Polizeibeamte zwei Tatverdächtige (29, 24) festgenommen.

Nach bisherigem Stand haben die beiden Männer gegen 22.30 Uhr eine Fensterscheibe im Eingangsbereichs des Lebensmittelgeschäftes an der Amtmann-Ibing-Straße 9 eingeworfen und sich so Zutritt in den Verkaufsraum verschafft. Sie entwendeten eine größere Menge an Zigarettenschachteln und flüchteten fußläufig.

Aufmerksame Zeugen bemerkten den Einbruch und wählten den Notruf der Polizei.

Die eingesetzten Beamten nahmen die Tatverdächtigen - ein 24-jähriger Bochumer und ein 29-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz - noch im Nahbereich fest. Bei beiden konnten die Polizisten mehrere Schachteln Zigaretten auffinden.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 29-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell