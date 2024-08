Bundespolizeidirektion Pirna

BPOLD PIR: Informationen der Bundespolizei zur Fußballbegegnung SG Dynamo Dresden gegen FC Energie Cottbus

Dresden (ots)

Am Freitag, dem 09.08.2024, findet um 19:00 Uhr die Spielbegegnung zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FC Energie Cottbus im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt. Vor dem Hintergrund der sehr begrenzten Beförderungskapazitäten in den Zügen der Deutschen Bahn, sowohl in der An- als auch in der Abreise, rät die Bundespolizei eindringlich, alternative Beförderungsmittel zu prüfen. Dies betrifft insbesondere die Zugverbindungen in den Nachmittagsstunden von Cottbus Hauptbahnhof zum Bahnhof Dresden-Neustadt. Gleiches gilt für die Rückreise nach dem Spiel für die Zugverbindungen vom Bahnhof Dresden-Neustadt über Ruhland bzw. Elsterwerda nach Cottbus. Die Bundespolizei wird im Rahmen der An- und Abreisephase mit zahlreichen Kräften im Einsatz sein. Informationen zu An- und Abreisen aus Anlass der Fußballbegegnung können auch den Internetseiten der beiden Vereine entnommen werden.

