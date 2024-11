Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Nach Unfall verstorben, Einbrüche, Zeugenaufrufe nach Unfällen, Alkoholfahrt

Heilbronn (ots)

NACHTRAG zur Pressemeldung vom 22.11.2024 Künzelsau: Nach Unfall verstorben

Ein 39-Jähriger, der am Freitagmittag bei Künzelsau mit seinem Audi frontal mit einem Sattelzug kollidierte (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5914861), erlag am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Künzelsau: Alkoholisiert am Steuer

Die Polizei in Künzelsau erwischte am Sonntagabend einen 61-Jährigen, der mit fast 2,8 Promille am Steuer seines Fahrzeugs saß. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete den Wagen des Mannes gegen 22 Uhr dabei, wie er in Schlangenlinien durch einen Kreisverkehr in der Bahnhofstraße fuhr. Als der Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, bemerkten die Beamten schnell den Grund für die auffällige Fahrweise. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von beinahe 2,8 Promille, weshalb der 61-Jährige eine Blutprobe abgeben und eine Sicherheitsleitung in Höhe von 900 Euro leisten musste. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten, um den Mann an der Weiterfahrt zu hindern.

B19/ Künzelsau-Gaisbach: Wer fuhr die Leitpfosten um?

Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mehrere Leitpfosten an der Bundesstraße 19 zwischen Künzelsau und Gaisbach beschädigt. Der oder die Unbekannte muss am frühen Nachmittag in Richtung Künzelsau unterwegs gewesen sein, als das Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und dabei mehrere der Pfosten überfuhr. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Unbekannte einfach davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer geben können oder den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

B19/ Kupferzell: Zeugen nach Unfall gesucht

Bereits am 14. November ereignete sich auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell ein Verkehrsunfall, in dessen Nachgang nun der Fahrer eines Lkws gesucht wird, der den Unfall beobachtet haben soll. Gegen 12 Uhr war der Fahrer eines Mercedes aus der Parkallee im Gewerbepark Hohenlohekreis nach links auf die Bundesstraße abgebogen und dabei mit einem dort fahrenden BMW kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Kurz nach dem Zusammenstoß soll sich ein Lkw-Fahrer an der Unfallstelle befunden haben, der eventuell als Zeuge in Betracht kommt. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Öhringen-Cappel: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch am Samstag in ein Einfamilienhaus in Öhringen-Cappel sucht die Polizei nach Zeugen. Eine oder mehrere unbekannte Personen verschafften sich in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 22 Uhr gewaltsam über ein Küchenfenster Zugang zu dem Gebäude in der Neuen Steige. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und transportierten einen Tresor mit Wertgegenständen ab. Zeugen, die am Samstag rund um die neue Steige verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Wohnhaus in Öhringen ein. Zwischen Freitag und Sonntagnachmittag, öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster des Hauses im Wilhelm-Busch-Weg, gelangten so ins Innere und durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Schöntal-Oberkessach: Einbruch gescheitert - Zeugen gesucht

Glücklicherweise scheiterte am frühen Freitagmorgen der Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Schöntal-Oberkessach. Ein Bewohner des Hauses in der Kessachstraße bemerkte gegen 2 Uhr Geräusche aus seinem Keller und ging nachsehen. Zunächst fiel ihm nichts auf, jedoch bemerkte er am nächsten Morgen, dass jemand versucht hatte eine Kellertür gewaltsam zu öffnen. Vermutlich wurden der oder die Einbrecher vom plötzlich eingeschalteten Licht aufgeschreckt, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen rund um die Kessachstraße machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell