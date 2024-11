Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Main-Tauber-Kreis/Freudenberg (ots)

Am Sonntag gegen 14:45 Uhr kam es auf der L2310 zwischen Freudenberg und Tremhof zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein mit 3 Personen besetzter Pkw Opel in Fahrtrichtung Wertheim in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem mit vier Personen besetzten, entgegenkommenden Pkw, Renault. In den beteiligten Fahrzeugen befanden sich jeweils auch 2 Kinder. Alle sieben Insassen wurden verletzt. Der 40-jährige Lenker des verursachenden Pkw hierbei schwer. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Landesstraße in beiden Richtungen gesperrt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde der Verkehrsunfallaufnahmedienst Tauberbischofsheim hinzugezogen. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 6004-0 zu melden.

