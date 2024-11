Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Trickdiebe unterwegs, betrunkene Autofahrer, Zeugen nach Brandstiftung gesucht, Unfälle

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit fast 140 km/h in 70er Zone unterwegs Mit 65 km/h zu viel auf dem Tacho war ein Autofahrer am Sonntagvormittag in Heilbronn unterwegs. Der 26-Jährige war mit seinem Ford gegen 10.15 Uhr auf der Neckartalstraße unterwegs. Bei erlaubten 70 km/h wurde er mit 135 km/h von der Polizei gemessen. Der junge Mann muss nun mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.

Bad Rappenau: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich am Freitag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Bad Rappenau. Zwischen 10.30 Uhr und 19 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Balkontüre des Gebäudes in der Straße "Kohlhof" und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Kulturzentrum - Wer hat etwas gesehen? Am frühen Sonntagmorgen brachen Unbekannte in ein Kulturzentrum in Heilbronn ein und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Zwischen 1 Uhr und 8 Uhr warfen der oder die Täter mit einem Pflanzring ein Fenster des Gebäudes in der Olgastraße ein und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden der Konzertsaal, die Aula, der Getränkeschankraum und sämtliche Proberäume durchsucht. Um in die unterschiedlichen Räume zu gelangen wurden mit einem Feuerlöscher weitere Scheiben eingeschlagen und in einem der Proberäume der Feuerlöscher entleert. Entwendet wurden circa 20 Flaschen hochprozentiger Alkohol. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht Am Freitagnachmittag wurde eine 47-Jährige in Heilbronn Opfer von Trickdieben. Gegen 15.15 Uhr setzte die Frau sich gerade in der Tiefgarage eines Geldinstituts in der Straße "Am Wollhaus" in ihr Auto, als sie von zwei Personen angesprochen wurde. Das Paar suggerierte ihr, dass sie Geld verloren haben. Daher stieg die 47-Jährige aus und sah hinter ihrem Fahrzeug auf dem Boden nach. Diesen Moment nutzte der männliche Täter, öffnete die Beifahrertüre des Pkws und nahm die Handtasche des Opfers an sich. Anschließend flüchtete das Gaunerpaar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Leingarten: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Designerhandtaschen im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher am Samstag in Leingarten. Zwischen 16 Uhr und 20.20 Uhr schlugen der oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses in der Badener Straße ein und gelangten so ins Innere. Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten der Wohnung durchsucht und die Handtaschen, Uhren, ein Smartphone und Bargeld entwendet. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Badener Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr am Sonntagnachmittag an einem Krankenhaus in Bad Friedrichshall-Plattenwald im Einsatz. Gegen 15.20 Uhr hatten zwei Rauchmelder in dem Gebäude ausgelöst. Vor Ort konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Vermutlich hatte ein durchgeschmorrtes Kabel die Brandmelder ausgelöst. Durch die Feuerwehr wurden die Räumlichkeiten gelüftet. Ein Schaden entstand nicht.

Beilstein: Zeugen nach Brandstiftung gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Freitagabend in Beilstein einen "Hähnchenwagen" in Brand setzte. Gegen 19.30 Uhr wurde das Feuer auf einem Parkplatz in der Talstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen zügig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Im Fahrzeug konnte im Anschluss Brandbeschleuniger festgestellt werden, weshalb nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt wird. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07062 915550 an den Polizeiposten Ilsfeld.

Lehrensteinsfeld: Zu schnell unterwegs - Fahrt endet an Brückengeländer Am Sonntagabend überschätzte ein 18-Jähriger in Lehrensteinsfeld wohl sein fahrerisches Können und landete mit seinem Pkw an einem Brückengeländer. Gegen 18.30 Uhr beschleunigte der junge Mann seinen BMW aus der Straße "Neuwiesen" nach links in die Willsbacher Straße hinein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte über eine Wiese und kollidierte abschließend mit dem Geländer einer Brücke. Bei dem Unfall zog sich der ebenfalls 18-jährige Beifahrer leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt.

A6/Heilbronn: Mit 2,4 Promille im Straßenverkehr unterwegs - Zeugen gesucht Völlig betrunken nahm eine Frau am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 6 am Straßenverkehr teil. Gegen 14.20 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem VW Polo zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim, über mehrere Kilometer in Schlangenlinien unterwegs war. Hierbei soll es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten schnell fest, weshalb die 34-Jährige Fahrerin so unsicher unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,4 Promille. Daher musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit einem Bußgeld und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden.

A6/Erlenbach: Auf Vordermann aufgefahren - Hoher Sachschaden Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Lenker eines Sattelzugs am Freitagnachmittag auf der Autobahn 6 auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Kurz vor 17 Uhr befuhren die beiden Lkw die Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm im stockenden Verkehr, als der 36-jährige Fahrer des hinteren Sattelzugs auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 31-Jährigen auffuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 31.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell