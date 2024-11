Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle mit Verletzten, Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfall beim Abbiegen verursacht

Weil eine Pkw-Fahrerin wohl beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersah, kam es am Montagmorgen zu einem Unfall in der Alten Neckarelzer Straße Mosbach. Die 62-jährige befuhr mit ihrem Opel Corsa die Alte Neckarelzer Straße in Richtung der Bundesstraße 27 und wollte dabei nach links in ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersah diese vermutlich den entgegenkommenden Motorradfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der 63-jährige Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Osterburken: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Am Montagmorgen wurde ein VW Polo Fahrer in der Kastellstraße in Osterburken im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Im Laufe der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 39-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergaben sich beim Fahrer Hinweise auf Drogenbeeinflussung/ Cannabis-Konsum, weshalb er im Anschluss die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Der 39-jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

K 3940/ Obrigheim: Unfall mit Kradfahrer verursacht und im Anschluss abgehauen

Eine leicht verletzte Kradfahrerin, ein Sachschaden von im mittleren dreistelligen Bereich und ein bislang unbekannter Unfallverursacher sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 3940 bei Mörtelstein. Eine 17-jährige Kradfahrerin befuhr gegen 13.20 Uhr die Kreisstraße von Mörtelstein kommend in Richtung Asbach. In der ersten Linkskurve kam der 17-jährigen ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Kradfahrerin nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 17-jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und im Anschluss von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Lenker hielt nach dem Unfall nicht an und fuhr stattdessen weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nach zu kommen. Am Krad der 17-jährigen entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 3940 von Asbach kommend in Richtung Mörtelstein. Nähere Hinweise zum Fahrzeug liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

