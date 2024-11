Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Überholmanöver gesucht, Brand in Bauwagen, Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Künzelsau/B19: Verkehrsunfall nach Überholmanöver - Zeugen gesucht Am Montagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 19 zwischen Gaisbach und Künzelsau ein schwerer Verkehrsunfall, der durch ein Ausweichmanöver ausgelöst wurde. Der 41-jährige Fahrer eines Pkw Volvo geriet gegen 22.40 Uhr ins Schleudern, nachdem ihm aus Richtung Künzelsau ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam welches gerade im Begriff war, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Mann nach rechts aus, kam hierdurch von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Böschung und kam in einem Bachbett zum Stillstand. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die beiden entgegenkommenden Pkws fuhren weiter in Richtung Gaisbach. Eine Beschreibung der Fahrzeuge liegt nicht vor. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Schöntal: Brand an Bauwagen durch Bedienfehler ausgelöst Gegen 15 Uhr am Montagnachmittag wurde die Polizei über einen Brand an der Kreisstraße 2327 bei Schöntal informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es während der Reparaturarbeiten an einem Benzinaggregat zu einer Stichflamme, die Wiederum zum Brand eines angrenzenden Bauwagens führte. Der Brand konnte von den alarmierten Feuerwehren Schöntal und Widdern, die mit insgesamt 42 Einsatzkräften vor Ort waren, rasch gelöscht werden. Der Bauwagen wurde durch die Flammen erheblich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Ein 62-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Krautheim: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht Am Sonntagabend zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen vor einem Wohnhaus in der Krautheimer Wolfgangstraße abgestellten Pkw. Drei Scheiben des Fahrzeugs wurden mutwillig eingeschlagen, und der Tankdeckel zerkratzt. Am Tatort wurde ein Baustahl-Rundstab aufgefunden, der offenbar als Tatwerkzeug diente. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 062940 zu melden.

