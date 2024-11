POL-NMS: 241108-2-pdnms Polizei sucht Zeugen nach drei Einbrüchen in Nortorf

Polizeidirektion Neumünster

Nortorf (ots)

Am 6. und 7. November kam es in Nortorf zu drei Einbrüchen, darunter zwei in Einfamilienhäuser und einer in eine Firma. Auf Grund der festgestellten Hinweise bei dem Einbruch in eine Firma, geht die Polizei davon aus, dass das Diebesgut hier aufgrund seiner Größe mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am 6. und 7. November 2024 ereigneten sich in Nortorf in den Abendstunden drei Einbrüche. Zwei der Taten richteten sich gegen Einfamilienhäuser im Zentrum von Nortorf, während der dritte Einbruch in eine ortsansässige Firma im hiesigen Gewerbegebiet erfolgte. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei deuten vor allem die Hinweise bei dem Einbruch in die Firma auf Grund der Größe des entwendeten Diebesguts darauf hin, dass der oder die Täter hier für den Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet haben könnten.

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger um Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen, die am 6. und 7. November in den Abendstunden im Bereich der betroffenen Orte gesehen wurden. Informationen, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen können, sind für die Ermittlungen von großer Bedeutung.

Zudem weist die Polizei darauf hin, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen unverzüglich der Polizei zu melden. Es wird empfohlen, bei Abwesenheit darauf zu achten, dass Fenster und Türen ordnungsgemäß verschlossen sind, und im Rahmen der Nachbarschaftshilfe aufeinander zu achten.

Hinweise nimmt die Polizei Nortorf unter 04392 47100 oder die Kriminalpolizei Rendsburg unter 04331 2080 und in dringenden Fällen unter 110 entgegen.

