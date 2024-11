Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241108-1-pdnms Einbruchsserie in Einfamilienhäusern und Wohnungen im Bereich Gettorf und Eckernförde

Eckernförde (ots)

Zwischen dem 30. Oktober und dem 6. November kam es in den Regionen Gettorf und Eckernförde, sowie in Goosefeld zu einer Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäuser und Wohnungen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen und spricht eine Warnung aus.

In der Zeit vom 30. Oktober bis zum 6. November verzeichnete die Polizei im Bereich Gettorf, Eckernförde und Goosefeld insgesamt neun Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen. Die betroffenen Haushalte waren in verschiedenen Wohngebieten der Region gelegen. Die Tatzeit lag dabei überwiegend in den frühen Abendstunden, was darauf hinweist, dass die Täter gezielt die Dämmerung ausnutzen. Die Einbrecher verschafften sich in den meisten Fällen durch das Aufhebeln von Fenstern oder Türen Zu-gang zu den Gebäuden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Einbruchsserie. Insbesondere werden Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum und in den betroffenen Wohngebieten beobachtet wurden, benötigt. Sachdienliche Informationen könnten entscheidend dazu beitragen, die Täter zu identifizieren und weiteren Einbrüchen vorzubeugen.

Zudem weist die Polizei darauf hin, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen unverzüglich der Polizei zu melden. Es wird empfohlen, bei Abwesenheit darauf zu achten, dass Fenster und Türen ordnungsgemäß verschlossen sind, und im Rahmen der Nachbarschaftshilfe aufeinander zu achten.

Hinweise nimmt die Polizei Eckernförde unter 04351 89212600 und in dringenden Fällen unter 110 entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell