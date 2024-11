Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Nissan Qashqai in Rendsburg

Rendsburg (ots)

In der Nacht vom vierten auf den fünften November 2024 wurde in Rendsburg ein grauer Nissan Qashqai entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

In der Nacht vom 4. November 2024, zwischen 4:30 Uhr und 7:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße in Rendsburg ein grauer Nissan Qashqai gestohlen. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß abgestellt, als es nach ersten Erkenntnissen durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht dringend nach Zeugen, die in der genannten Zeit in der Umgebung der Konrad-Adenauer-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Auch Hinweise auf den Verbleib des Nissan Qashqai oder Informationen, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnten, werden erbeten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Rendsburg unter 04331 2080 in Verbindung zu setzen.

Philipp Feddersen Rückfragen bitte an die Polizeidirektion Neumünster, Pressestelle, Telefon 04321 945 2222, E-Mail: Pressestelle.Neumuenster.pd@polizei.landsh.de

