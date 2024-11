Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241105-2-pdnms Betrunkener Fahrzeugführer nach Verfolgungsfahrt in Rendsburg festgenommen

Eckernförde - Rendsburg (ots)

Am 04.11.2024 gegen 20.35 Uhr wollten Beamte vom Polizeirevier Eckernförde einen weißen Mercedes in der Rendsburger Straße in Eckernförde kontrollieren, bei diesem funktionierte das linke vordere Abblendlicht nicht.

Nachdem die Beamten dem Mercedesfahrer signalisiert hatten, dass er anhalten solle, verringerte dieser auch das Tempo, gab dann aber richtig Gas und wollte sich der Kontrolle durch Flucht entziehen.

Teilweise ging es danach mit Tempo 200 km/h über die B 203 in Richtung Rendsburg, hierbei überholte der 34 jährige Mercedesfahrer immer wieder verkehrsgefährdent andere Verkehrsteilnehmer.

An der Auffahrt auf die A7 Höhe Büdelsdorf verlor der Mercedesfahrer im Auffahrtsbereich zur Autobahn die Kontrolle über seinen Mercedes und schleuderte auf den Grünstreifen, wo er auch zum Stehen kam. Danach flüchtete der Fahrer zu Fuß weiter Richtung Autobahn. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den flüchtenden Fahrer schließlich antreffen und festnehmen.

Im Mercedes war noch eine 21 jährige Beifahrerin, diese verblieb nach dem Unfall an der Unfallstelle, sowohl die 21 jährige Beifahrerin wie auch der 34 jährige Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der Mercedes musste im Anschluss abgeschleppt werden, der 34 jährigen Fahrer stand zum Zeitpunkt der Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss, weiter besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Verkehrsteilnehmer, die durch den weißen Mercedes im Tatzeitraum gefährdet worden, melden sich bitte bei der Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell