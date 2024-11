POL-NMS: 241104-1-pdnms Zeugen nach Körperverletzung am Bahnhof Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots) - Am 24. Oktober 2024 wurde gegen 20:35 Uhr ein älterer Mann in Rendsburg am Thormannplatz Opfer eines Raubüberfalls. Zwei unbekannte Täter bedrohten und bestahlen ihn, wobei der Mann stürzte und sich verletzte. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere einen hilfsbereiten Passanten, sich zu ...

mehr