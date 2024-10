Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241029-1-pdnms Raubüberfall auf Person mit Gehhilfe in Rendsburg - Polizei sucht Zeugen

Rendsburg (ots)

Am 24. Oktober 2024 wurde gegen 20:35 Uhr ein älterer Mann in Rendsburg am Thormannplatz Opfer eines Raubüberfalls. Zwei unbekannte Täter bedrohten und bestahlen ihn, wobei der Mann stürzte und sich verletzte. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere einen hilfsbereiten Passanten, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am 24. Oktober 2024 gegen 20:35 Uhr in der Straße Thormannplatz in Rendsburg zu einem Raubüberfall auf einen älteren Mann, der mit seinem Rollator unterwegs war. Der Geschädigte war in einer Fußgängerunterführung, als er von zwei männlichen Personen verfolgt wurde. Einer der Männer überholte ihn plötzlich und stellte sich ihm in den Weg. Der Mann forderte den Geschädigten auf, ihm Geld und seine Geldbörse zu übergeben. Aus Angst händigte das Opfer daraufhin seine Geldbörse aus.

In der Einkaufstasche, die der Geschädigte im Rollator mitführte, befanden sich Lebensmittel. Diese entwendete die zweite Person, nachdem sie den Geschädigten gewaltsam vom Rollator wegdrückte. Durch den Angriff stürzte der Mann und verletzte sich dabei so, dass er nicht eigenständig wieder aufstehen konnte. Ein unbekannter Passant leistete ihm anschließend Hilfe und fuhr ihn nach Hause.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Erste Person: Männlich, arabisches Erscheinungsbild, etwa 175 bis 180 cm groß, circa 20 Jahre alt, schlanke bis schmächtige Figur. Bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer kaputten Jogginghose. Auffällig war eine Strickmütze, weiße Nike-Turnschuhe, schwarze Haare und ein Oberlippenbart.

Zweite Person: Männlich, arabisches Erscheinungsbild, etwa 170 bis 175 cm groß, kräftigere Figur. Bekleidet mit einer grünen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen.

Die Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und insbesondere den Passanten, der dem Geschädigten geholfen hat, sich bei der Polizei zu melden, da dieser möglicherweise sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben kann.

Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

