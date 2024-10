POL-NMS: 241028-1-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach Diebstahl in Neumünster gesucht

Wasbek (ots) - Wasbek/Am 25.10.20224 wurde um 10.04 Uhr zunächst ein Feuer in einem Carport in dem Arpsdorfer Weg in Wasbek gemeldet. Kurze Zeit später griff das Feuer auch auf das unmittelbar am Carport angrenzende Einfamilienhaus über. Es dauerte nicht lange, bis das Haus in Vollbrand stand. Zahlreiche Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt, während sich der Rettungsdienst um die Betreuung der ...

